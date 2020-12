Krog je sklenjen v – krožišču Vsem rednim bralcem rubrike Od petka do petka smo ob koncu leta pripravili kratek pregled najbolj bizarnih dogodkov, kot jih lahko piše le črna kronika. Da bo krog sklenjen, začnimo v – krožiščih. Slovenska so prava zakladnica umetniških instalacij, kajne. Pa tudi zabavnih dogodkov. Letos smo poročali o pijani voznici, ki je z vso hitrostjo priletela v krožišče pri Murski Soboti, trčila v skulpturo in pristala na strehi. V Brdih je veseljak podrl oljko sredi krožišča, poročali pa smo tudi o bizarnem dogodku na Poljskem, kjer je voznik zapeljal čez otoček sredi krožišča, poletel v zrak in pristal – kje drugje kot na pokopališču. Kipu papeža se je le za las izognil.

O trugah in “trugah” Ostanimo pri morbidnih zabavnih temah. V Los Angelesu je nepridiprav ukradel mrliški avto in se z njim odpravil na avanturo. Policisti so se sicer pognali za njim, a ga niso ujeli. So ga pa po družbenih omrežjih milo prosili, naj, če že mora obdržati avto, vrne vsaj krsto s truplom v njej. Ni jih poslušal. Naslednje jutro se je zaletel v ograjo. Truplo je bilo nedotaknjeno. Pri nas pa so gorenjski policisti poročali o vozniku, ki si je na avto namestil policijske luči in se pretvarjal, da je čisto pravi gorenjski šerif. Izdala pa ga je – truga. Na strehi je imel namreč še prtljažni kovček, ki ni ravno običajna oprema policijskih vozil, kajne?

Živali, policisti in gasilci Preveč zgodbic o nenavadnih policijskih in gasilskih akcijah se je nabralo v tem letu. Izpostavimo nekaj živalskih. Policisti so z avtoceste reševali pravega lumpa. Šlo je za kužka z imenom Lumpi. Žalski policisti so iz krempljev divjih lovcev rešili lisičko, gorenjski so se podili po cesti za kar štirimi konji, štajerski so iz Drave rešili srno. Malega mucka so ljubljanski policisti rešili iz predela avtomobilskega motorja. Z avtomobila nekega Nemca je policistom uspelo rešiti kragulja, ki se je zataknil v rešetke okrasne maske, sredi klifa pri Belih skalah pa so rešili psa. Gasilci so mačko z 18 metrov visokega drevesa rešili tako, da so spodaj napeli mrežo in drevo enostavno potresli. Mačka je, kakopak, preživela.

Prdci in kakci Ta zgodbica je za vaše otroke, ki so jim prdci in kakci in kar je še podobno smrdečega sila zabavni. V Angliji so možje postave iskali ubežnika iz zapora. Pobegnil jim je v gozd. A je policistom na pomoč priskočil »klic narave«. No, v bistvu je šlo za zelo glasen prdec… V Nemčiji pa sta se lopova znašla v dreku. Dobesedno. Med podvigom je eden od njiju pohodil pasji kakec in v njem pustil odlično sled. Za povrh si je kakec obrisal z brisačo in jo pustil na balkonu hiše, ki sta jo oropala. Policisti so le sešteli en kakec z drugim…