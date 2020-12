Dokapitalizacija je bila izvedena na podlagi pogodbe med srbskim ministrstvom za gospodarstvo in Air Serbia, cilj operacije pa je bil zmanjšanje negativnih posledic pandemije covida-19 na poslovanje podjetja. Letalski sektor je sicer eden najbolj prizadetih v koronski krizi, letalske družbe pa so morale odpovedati številne lete in prizemljiti večino letal.

Prošnjo za povečanje kapitala je vladi poslala Air Serbia na podlagi uredbe iz letošnjega oktobra, ki predvideva dokapitalizacije podjetij, ki so se zaradi pandemije znašla v velikih težavah. Ta uredba je usklajena tudi s smernicami EU na področju državnih pomoči.

Generalni direktor prevoznika Duncan Naysmith se je srbski vladi zahvalil za pomoč družbi pri spopadu s posledicami pandemije »v najtežjem letu v zgodovini potniškega letalskega prometa«. Poudaril je, da dokapitalizacija predstavlja podlago za nadaljevanje poslovanja podjetja, Air Serbia pa da bo ob nadaljevanju ukrepov poslovnega prestrukturiranja in racionalizacije poslovanja, ki sta že v teku, lahko premostila težave, okrepila svojo vlogo vodilne regijske letalske družbe in posredno ter neposredno prispevala tudi k rasti srbskega gospodarstva.

Air Serbia je sicer trenutno eden od le treh prevoznikov, ki redno leti na ljubljansko letališče. Etihad Airways je v tedaj še Jat Airways lastniško vstopil leta 2013. Družba se je nato preimenovala v Air Serbia, novi solastnik iz Abu Dabija pa je s svojim vstopom pripomogel k posodobitvi flote srbskega prevoznika. Ta je tako postal vodilni igralec na širšem območju nekdanje Jugoslavije in tudi edina regionalna letalska družba, ki ponuja neposredno povezavo z ZDA. A koronska kriza je zdaj tako kot Air Serbia udarila tudi Etihad.