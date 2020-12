»To je odličen dogovor za to državo, pa tudi za naše prijatelje in partnerje,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Johnson ob podpisu skoraj 1250 strani dolgega sporazuma o trgovini in sodelovanju.

Pred tem sta sporazum v imenu EU dopoldne podpisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Britanski poslanci pa so popoldne z veliko večino potrdili predlog zakona za ratifikacijo sporazuma.

Zdaj predlog obravnava še zgornji dom britanskega parlamenta oziroma lordska zbornica, kjer prav tako ni pričakovati težav pri potrjevanju. Da bo začel zakon veljati, pa ga bo morala podpisati še britanska kraljica Elizabeta II., kar naj bi se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zgodilo v četrtek zgodaj zjutraj. Tako bo lahko Otok 1. januarja urejeno zapustil evropski notranji trg in carinsko unijo.

V četrtek bo dogovor predvidoma objavljen v uradnem listu EU, v petek pa bo začel začasno veljati. Za začasno uporabo so se odločili, ker ga ni bilo mogoče ratificirati po rednem postopku pred koncem leta, ko se izteče prehodno obdobje po brexitu, v katerem je Združeno kraljestvo še del evropskega enotnega trga in carinske unije.

Dogovor, ki ga bo Evropski parlament potrjeval v prvih mesecih leta 2021, obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma. S sklenitvijo tega sporazuma sta se strani izognili kaosu po 1. januarju, a bodo takrat vseeno nastopile številne spremembe za državljane in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva.