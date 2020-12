DZ je zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 sprejel v torek pozno zvečer. Državni svet se je danes odrekel možnosti izglasovanja odložilnega veta, poslanci pa so kmalu zatem s 50 glasovi za in 16 proti odločili, da ga ni mogoče izpodbijati na referendumu. S tem se zagotavlja pravna podlaga, da bo mogoče zakon hitreje uveljaviti.

Sklepu so nasprotovali v poslanskih skupinah LMŠ, Levica in SAB. Kot so opozarjali, zakon pod krinko interventne zakonodaje vsebuje ukrepe, ki so trajne narave in z reševanjem koronske krize nimajo nobene povezave. »Vlada je vanj vključila odpuščanje starejših delavcev, ne da bi upoštevala mnenje sindikatov,« je Primož Siter (Levica) spomnil na določbo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez navedbe razloga zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev.

Kritični so tudi v SD, vendar je poslanka te stranke Meira Hot povedala, da ne bodo glasovali proti. Želijo namreč, da se koristni ukrepi čim prej uveljavijo.

Je pa opozorila, da se z vsako nenujno in z epidemijo nepovezano vsebino v zakonu tvega, da bo kdo od državljanov sklep o nedopustnosti razpisa naknadnega zakonodajnega referenduma izpodbijal na ustavnem sodišču. Tudi ona je spomnila na določbo o upokojevanju starejših delavcev in dejala, da zakon s takšno vsebino ne more soditi med tiste izjeme, o katerih ni mogoče odločati na referendumu.

»Ukrepi so v prvi vrsti namenjeni socialno šibkim,« je podporo sklepu napovedal Robert Polnar (DeSUS). Ob tem je posebej izpostavil enkratni solidarnostni dodatek za upokojence.

Poslanci koalicije so naštevali še druge določbe zakona, ki prinaša za 550 milijonov evrov pomoči gospodarstvu in posameznikom, med njimi dodatek za zaposlene s plačami do dvakratnika minimalne plače, nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov, denarno nadomestilo zaradi izgube zaposlitve, solidarnostni dodatek za otroke, študente in družine, tudi pomoč gasilcem.

»Želimo si, da pomoč do posameznikov in podjetij pride čim prej,« je o podpori sklepu dejala Tadeja Šuštar (NSi).