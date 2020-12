Te spadajo med pirotehnična sredstva, katerih glavni učinek je pok, njihova posest ali uporaba pa sta prepovedani. V preteklosti so možakarja zaradi tega že obravnavali.

Policija ponovno opozarja na hude nesreče, ki se lahko zgodijo ob uporabi pirotehničnih izdelkov, še posebej tistih, ki so predelani in/ali kupljeni na črnem trgu. Odsvetuje tudi dovoljene, ki jih, kljub prepovedi prodaje, policisti občasno še vedno zaznavajo na terenu. Povzročijo lahko različne poškodbe, od manjših opeklinskih ran, do hudih poškodb z obsežnimi funkcionalnimi in estetskimi posledicam na rokah, očeh in obrazu. Najpogostejše so prav pri mladih.

Pokov se ne bojijo le ljudje, temveč tudi (domače in divje) živali, za katere je december izjemno stresen mesec. Nepravilna ali objestna uporaba pogosto povzroča tudi drugačno škodo. Več je požarov, saj nekateri petarde ali drugo pirotehniko zaradi močnejšega poka mečejo v koše za smeti in zabojnike. To je izjemno nevarno, saj se ogenj lahko hitro razširi na bližnje avte ali zgradbe. Dogaja se tudi, da ponesrečeni ognjemeti ne končajo v zraku, pač pa v bližnjem objektu.