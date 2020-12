Boris Dežulović: Odprto pismo gospodu Bogu

Spoštovani gospod Bog, kot Vam je verjetno znano, je pred tremi dnevi, v ponedeljek, 28. decembra, na praznik nedolžnih otrok rušilen potres prizadel hrvaško mesto Petrinja in okolico. Potres – ki so ga seizmološki strokovnjaki tu spodaj izmerili z močjo 5,0 stopnje po Richterju – je povzročil velikansko materialno škodo v Petrinji in vsej Baniji. Verjetno Vam je znano tudi to, da velik del Vaših vernikov na Hrvaškem verjame, da so tektonske motnje v Zemljini skorji v Vaši pristojnosti. Spomnim naj, da to ni moje prepričanje – sam celo ne verjamem v Vas – ampak samo prepričanje Vaših služabnikov na tem svetu.