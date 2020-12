Tisto noč je na številko 112 prišel klic na pomoč, češ da je možakarja nekdo oropal, pretepel, mu grozil in ga poškodoval. Poklicali so reševalce, ki so lažje poškodovanega gospoda oskrbeli.

Preiskava je pokazala, da so ponoči v stanovanjsko hišo zamaskirani neznanci vlomili skozi garažna vrata. Starejšega moškega, ki tam prebiva sam, so prebudili, zvlekli s postelje, pretepali, grozili z nožem in zahtevali, da jim izroči denar. Pregledali so prostore, ukradli manjšo vsoto denarja in celo meso iz zamrzovalne skrinje. Pred odhodom so žrtvi ponovno zagrozili in ji uničili telefon, da ne bi mogla poklicati pomoči.

Ropa sta torej osumljena 34-letni in 19-letni moškim, ki so ju policisti v preteklosti že večkrat obravnavali, predvsem zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Včeraj so ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju za starejšega odredil pripor, za mlajšega pa hišni pripor. Kriminalisti nekatere okoliščine ropa še preiskujejo.