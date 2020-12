A to ni bil razlog, da so Finci odprli vrata svoje države, tako kot številni drugi, ki so v času pandemije vabili začasne delavce, da pri njih opravljajo delo na daljavo pod ugodnimi davčnimi in bivanjskimi pogoji. Finci so pred dnevi zaključili razpis, s katerim so za 90 dni k sebi na poskusno bivanje vabili tehnološke strokovnjake. V tem času naj bi ugotovili, ali jim je država toliko všeč, da bi se tja tudi trajno preselili. Prejeli so več kot 5300 vlog, tretjina od teh je bila od interesentov iz ZDA in Kanade. V finskem gospodarskem združenju so nad odzivom navdušeni. Država se iskanja priseljencev ni lotila zaradi težavnih demografskih trendov. Čeprav tamkajšnja tehnološka scena cveti in se v podjetniškem startup okolju obračajo milijarde evrov, Finska za ohranitev svoje tehnološke prednosti potrebuje nove talente. Te so zdaj iskali s ponudbo, da za preseljence uredijo začasna stanovanja in da za otroke preseljenih zagotovijo mesta v vrtcih, priskrbeli bi jim tudi pisarne za oddaljeno delo in jim slednjič pomagali – če bi se odločili za trajno naselitev na Finskem – pri urejanju vseh birokratskih zadev. Predvsem interesenti iz ZDA so nad Finsko navdušeni zaradi njenih obsežnih socialnih in zdravstvenih pravic, načina, kako se je država spopadala s pandemijo, in naravnih lepot države, so sporočali iz finske gospodarske zbornice.