Sedemintridesetletna Zhangova je februarja iz Šanghaja odpotovala v Wuhan, od koder so prihajala poročila o izbruhu virusa. Oborožena s telefonom, beležko in računalnikom je snemala in popisovala dogajanje v mestu ter vse objavljala na svojem blogu. Snemala je polne krematorije in prepolne bolnišnice. V svojih kratkih reportažah je govorila o vsakdanjih težavah ljudi, ki jih je povzročila odločitev oblasti za popolno zaustavitev javnega življenja. Prikazovala je popolnoma drugačno sliko, kot jo je v svet pošiljala državna propaganda. Maja so se njena poročila nenadoma nehala pojavljati, saj so jo kitajske oblasti priprle. Mesec dni po aretaciji je začela še vedno trajajočo gladovno stavko. Kitajske oblasti so poleg nje priprle še tri druge »državljanske« novinarje, ki so kritično poročali o dogajanju v Wuhanu. Zhangova je bila prva izmed aretiranih, ki so bili obsojeni zaradi poročanja o upravljanju pandemije koronavirusa. Sodišče je v sodbi navedlo, da je s svojim poročanjem netila spore in nemire. S prav takšno argumentacijo so kitajska sodišča v preteklosti poskušala utišati številne disidente. Le nekaj tednov pred tem, ko bo Svetovna zdravstvena organizacija začela preiskavo okoliščin izbruha koronavirusa na Kitajskem, so tamkajšnje oblasti z obsodbo Zhangove še enkrat na svojevrsten način podkrepile uvrstitev države na svetovni rep medijske svobode.