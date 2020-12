Po Megličevih besedah je osumljeni 35-letno partnerko med prepirom v njuni hiši večkrat zabodel. Ob prihodu reševalcev je še kazala znake življenja, zato so jo oživljali, vendar neuspešno. Osumljenec je potem iz njune hiše odšel v hišo njenih staršev ter jih prav tako večkrat zabodel.

Pred hišo je policijska patrulja našla 58-letno ranjeno žensko, ki so jo odpeljali v ptujsko bolnišnico, kjer je kmalu umrla. Na tleh dnevne sobe pa so našli mrtvega 61-letnega moškega, je dejal Meglič. Po njegovih besedah je osumljeni moril iz brezobzirnega maščevanja.

Policisti so osumljenca izsledili v neki drugi hiši v Gerečji vasi, v rokah pa je imel nož. Ko so mu policisti naročili, da nož odvrže, se je z njim porezal po vratu, potem pa je nož odvrgel. Odpeljan je bil v mariborsko bolnišnico na operacijo, potem pa hospitaliziran, odrejen mu je tudi pripor.

Meglič je pojasnil, da je imel osumljeni težave z alkoholom, novembra pa so mu zaradi vožnje pod vplivom alkohola izdali plačilni nalog. S partnerko, ki naj bi razmišljala tudi o najemu varnostne službe, sta se razšla pred približno mesecem dni. Na predlog ptujskega centra za socialno delo je bil otrok osumljenca in njegove nekdanje partnerke predan v oskrbo svojemu stricu.

Umorjeni 61-letni moški je ta mesec na policijsko postajo Ptuj poslal elektronsko sporočilo, saj je želel nasvet glede osumljenca. Policist ga je povabil na posvetovalni pogovor, a ker ni navedel nobenih konkretnih okoliščin, policija osumljencu ni izrekla prepovedi približevanja. Osumljenca tudi v preteklosti nikoli niso obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru ali kaznivih dejanj.

Kriminalistična preiskava se še nadaljuje, za umor je zagrožena zaporna kazen najmanj 15 let, sodišče pa lahko izreče tudi dosmrtno zaporno kazen.

Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi Robert Tekavec je ocenil, da se nasilje v družini pogosto dogaja za zaprtimi vrati, žrtve pa nasilja zaradi stigme, strahu ali sramu niti ne pravijo policiji. Postregel je tudi s podatkom, da je policija letos obravnavala 1450 kaznivih dejanj nasilja v družini, kar je 10 odstotkov več kot lani.

Prav tako je policija letos obravnavala 1286 prekrškov z elementi nasilja v družini, kar je 3,3 odstotka manj kot lani, ko so obravnavali 1330 primerov. Letos so tudi skupno izrekli 969 prepovedi približevanja, to pa je 4,2 odstotka manj kot leta 2019.

Tekavec je pozval vse, ki vedo za nasilje v družini, da to kaznivo dejanje tudi prijavijo.