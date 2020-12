Flisar, ki je kariero sicer začel kot alpski smučar, je največji uspeh dosegel leta 2015, ko je v Kreischbergu postal svetovni prvak, v zbirki uspehov ima tudi kristalni globus za zmagovalca svetovnega pokala, v katerem je dosegel sedem zmag.

"O slovesu sem razmišljal že od poletja. Nato sem se odločil, da nastopim vsaj na kakšni tekmi. Želel sem si v Innichen, prizorišče, ki ga imam rad. Sledila je odpoved, tudi za druge tekme se ni vedelo, ali bodo ali ne. Dovolj mi je bilo tega natezanja, malo sem bil tudi bolan, tako da sem se odločil, da preneham. Prišel je čas za druge stvari, jih je veliko, ki jih rad počnem, vsekakor pa želim ostati v povezavi s sponzorji, s katerimi bom še naprej gradil projekte," je dejal v Mariboru rojeni športnik.

Kot sam pravi, se v vlogi trenerja ne vidi, želi pa ostati v smučanju. "Za nasvete bom mladim smučarjem vedno na voljo, mislim, da imam nekaj v sebi, kar lahko prenesem na mlade. A pri nas jih ni veliko, ne v alpskem ne v smučanju prostega sloga. Vsekakor pa želim ostati v smučanju. Še naprej bom sodeloval z Elanom, v načrtu imam projekte tudi z Red Bullom. Dovolj sem še mlad, še vedno imam sposobno telo, zato bi rad delal tisto, kar imam najraje. Rad imam vragolije, rad sem 'odpičen', rad sem pred kamero," je o načrtih spregovoril dolgo časa najbolj znani "brko" v Sloveniji.

Kariero je začel kot alpski smučar, a je hitro uvidel, da spada drugam. Spogledoval se je z različnimi disciplinami smučanja prostega sloga, ustalil se je pri smučarskem krosu, kjer se je na tekmah pridružil Saši Farič. "To je šport, ki je najbolj podoben mojemu značaju. Malo nor, a primeren za borce," meni Flisar.

Leta 2010 je nastopil na olimpijskih igrah v Vancouvru, kjer je že pokazal svoj potencial. Leta 2011 je zabeležil prvo zmago v svetovnem pokalu, pred njo pa se je že mislil posloviti, a mu je uspeh dal dodaten zagon.

"Ta zmaga je bila ena od prelomnic v moji karieri. Če je ne bi dosegel, bi odplačal trenerja in spremljevalce in se poslovil. To sem naši pionirki Saši tudi povedal," pravi Flisar, ki je nato začel zbirati uspehe, poleg uspehov svetovnem pokalu se je izkazal tudi na igrah X, leta 2015 pa je postal svetovni prvak.

"Mislim, da se bo tiste tekme marsikdo še dolgo spominjal. Tudi zaradi mojih navijačev, ki so se slekli in zabavali tamkajšnje občinstvo," se bo Kreischberga vedno rad spominjal.

Dve leti pozneje je bil na prvenstvu v Sierri Nevadi na dobri poti, da uspeh ponovi, a se je v finalu zapletal v padec in ostal brez kolajne.

Še bolj kot to pa ga še zdaj bolijo olimpijske igre leta 2014 v Sočiju, ko mu je boj za odličje preprečil polfinalni padec.

"Soči je bila tekma oziroma trenutek, za katerega mi je najbolj žal. Takrat sem bil pripravljen za olimpijsko kolajno, ki je edine nimam v svoji zbirki. A ko si tako pripravljen razmišljaš samo o zmagi. Tudi jaz sem takrat tako razmišljal, a žal v tej svoji veliki želji storil napako, ki me je drago stala," se Flisar z obžalovanjem spominja olimpijskega nastopa v Sočiju.

Štiri leta pozneje je nastopil še v Pyeongchangu, kjer je osmemu mestu iz Vancouvra in šestemu iz Sočija dodal še sedmo mesto.

Za zaključek spletne novinarske konference je Štajerec, ki je bil znan po duhovitosti, norčijah in kdaj tudi po dogodkih, na katere ne more biti ravno ponosen, potrdil, da pripravlja uraden zabaven zaključek kariere, a bo počakal na čas, ko zdravja ljudi ne bo več ogrožal covid-19.