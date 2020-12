Pobudo za presojo ustavnosti določb zakona, ki trgovcem ob nedeljah in dela prostih dneh prepoveduje poslovanje, so vložile družbe Magistrat International iz Ljubljane, Fama Trend iz Kranjske Gore, VM5 iz Ljubljane ter Intersport ISI iz Naklega.

Ustavni sodniki so o njej odločali na seji 17. decembra, danes pa so izdali sklep o odločitvi. Ta še ni uradno objavljen, so pa iz stranke Levica prek twitterja sporočili, da je ustavno sodišče soglasno zavrnilo zahtevo več trgovskih družb, naj se do razpleta ustavne pritožbe zapiranje trgovin ob nedeljah zadrži.

Vlada predlagala odprtje trgovin 27. decembra in 3. januarja

Spomnili so na predlog vlade, da bi s sedmim protikoronskim zakonom izjemoma dovolili odprtje trgovin to nedeljo, 3. januarja, kar pa je DZ na torkovi seji preprečil. »Poleg včerajšnjega neuspelega zakonodajnega poskusa, da se odprejo 3. januarja, zaprtje trgovin ob nedeljah še naprej velja,« so tvitnili v stranki.

V Levici so si tudi najbolj odločno prizadevali za sprejem novele zakona. Po drugi strani se v Trgovinski zbornici Slovenije bojijo, da bodo posledice zaprtja v času, ko se gospodarstvo sooča s koronsko krizo, hude. Ob predpostavki, da se bo del nakupov prenesel v druge dni v tednu, se bodo prihodki znižali za vsaj 10 odstotkov, je ob sprejetju novele ocenila predsednica zbornice Mariča Lah. Dodaten udarec trgovcem pomeni zaprtje pretežnega dela trgovin zaradi obvladovanja drugega vala epidemije.

Novela zakona o trgovini, ki je začela veljati oktobra, je z nekaj izjemami prepovedala obratovanje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh. Izjeme so prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako so lahko odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, če delo v njih opravljajo nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci.