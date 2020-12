Zemeljski plaz je v kraju Gjerdrum s 5000 prebivalci, 25 kilometrov severno od norveške prestolnice, odnesel več hiš.

Po poročanju norveških medijev je bilo v plazu poškodovanih devet ljudi, reševalci pa so ob pomoči civilne zaščite in vojske evakuirali okoli 200 prebivalcev, ki so jih namestili v bližnji hotel, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vodja operacije Roger Pettersen je povedal, da so razmere resne. Prebivalci so v klicu na nujno številko navedli, da se njihove cele hiše premikajo.

Norveška premierka Erna Solberg je na družbenih omrežjih prizadetim v zemeljskem plazu izrazila sočutje.