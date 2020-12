Primanjkljaj je bil po eni strani posledica 2,2-odstotne rasti izdatkov, po drugi strani pa 3,1-odstotnega upada skupnih prihodkov države, so pojasnili na statističnem uradu. Skupni prihodki države so med julijem in septembrom znašali 5,2 milijarde evrov, izdatkov pa je bilo za nekaj manj kot 5,4 milijarde evrov.

Primanjkljaj države je v tretjem četrtletju blažila rast prihodkov od socialnih prispevkov, ki so bili v primerjavi s tretjim četrtletjem 2019 višji za 113 milijonov evrov oz. za šest odstotkov.

V primerjavi s koncem junija se je nekoliko zmanjšal tudi konsolidirani bruto dolg države. Konec septembra je znašal 36,7 milijarde evrov, kar je 78,5 odstotka BDP.