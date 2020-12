Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede novega koronavirusa sodelujejo dr. Marta Grgič Vitek, Nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ, dr. Lea Knez, vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Maribor, in vladni govorec Jelko Kacin.

Po včerajšnjih podatkih se je v bolnišnicah zdravilo 1170 bolnikov, intenzivno nego je potrebovalo 198 ljudi. Skupno je do zdaj umrlo 2631 ljudi s covidom-19, včeraj 34. Ker testiramo vedno več, je zaradi tega število tistih, ki ne kažejo simptomov, vsak dan večje. »Ta številka 562 ne pomeni samo 562 identificiranih, ampak tudi 562 izločenih, ki bi sicer lahko okužili druge ljudi. In to je zagotovo zelo pomemben prispevek v našem zamejevanju,« je ocenil Kacin.

Po uvodnih torkovih številkah je besedo prevzela koordinatorica programa cepljenja z NIJZ. »V Sloveniji se je cepljenje začelo zelo uspešno, vse je šlo po načrtih. V soboto smo prejeli prvo pošiljko 9750 cepiv, razdeljevanje je NIJZ pripravil takoj, tako da so v nedeljo že potekala cepljenja. Vse cepivo je bilo razdeljeno takoj prvi dan na 79 dostavnih mest, v 12 bolnišnic in 67 zdravstvenih domov. Domovi za ostarele so prejeli 9200 odmerkov (8600 za oskrbovance in 600 za zaposlene), 550 odmerkov pa so prejele bolnišnice. Večina odmerkov je bila porabljena že prvi dan.« Grgič Vitek je to označila kot velik uspeh, saj je pri najbolj ranljivih čimprejšnja zaščita izjemno pomembna.

