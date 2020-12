»Dobili smo zakonodajo,« je po več kot 12 urah razprave po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila predsednica argentinskega senata Cristina Kirchner.

Pred glasovanjem v senatu so se pred stavbo argentinskega parlamenta zbrali tako zagovorniki kot nasprotniki umetne prekinitve nosečnosti.

Zakonodajo je predlagal predsednik države Alberto Fernandez. Poslanska zbornica, spodnji dom argentinskega parlamenta, jo je sprejela 11. decembra, kljub temu da sta ji ostro nasprotovala katoliška in evangeličanska cerkev.

V Argentini s 44 milijoni prebivalci so doslej vsako leto opravili na sto tisoče nezakonitih umetnih prekinitev nosečnosti. Zagovorniki svobodne izbire odločanja so več let argentinske oblasti pozivali, naj konča to nevarno prakso in dovoli umetno prekinitev nosečnosti.

V Argentini so že leta 2018 v parlamentu glasovali o spremembi ustrezne zakonodaje iz leta 1921, a po zeleni luči v spodnjem domu ta ni dobila zadostne podpore v senatu.