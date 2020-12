V četrtek bodo na jugu Slovenije še manjše padavine, čez dan se bo oblačnost postopno umikala. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo večji del dneva vztrajala megla ali pa nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od -1 do 3, ob morju 6, v alpskih dolinah okoli -4, najvišje dnevne od 1 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na vzhodu. V zahodni polovici Slovenije bodo padavine, po nižinah bo večinoma deževalo. Ob morju bo zapihal jugo.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Vremenska fronta se zadržuje nad osrednjim in južnim Balkanom. Nad naše kraje s šibkim jugozahodnikom še naprej doteka razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v četrtek bodo ob Jadranu občasno še nastajale plohe, drugod bo večinoma suho vreme, oblačnost se bo trgala.