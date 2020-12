Hud poraz Miamija, rekord Milwaukeeja

New York, 30. decembra - Ekipa slovenskega košarkarja Gorana Dragića, Miami Heat, je v severnoameriški ligi NBA doživela hud poraz v domači dvorani. Lanski finalisti lige so izgubili proti Milwaukeeju s 97:144, pri tem pa so gosti postavili rekord v številu zadetih trojk. Iz 51 poskusov so jih zadeli kar 29, 12 od 13 igralcev, ki so stopili na igrišče, je zadelo vsaj eno.