Leto, ki se izteka, je bilo objektivno slabo. Kljub številnim poskusom domačih vplivnic in vplivnežev, da nam vlijejo vsaj malo optimizma v času svetovne pandemije, pa to nikomur ni uspevalo tako dobro, kot je uspelo Berti. Gospa Berta živi svoje najboljše možno življenje, ne glede na to, da njen lastnik ni več predsednik SD, in ne glede na to, da njegov najbolj zaželeni strankarski kolega ni več samski. Morda se na instagramu ni pojavljala tako pogosto, kot bi si želeli, a njen lastnik ve, da se ob koncu leta všečke dobiva s skupnim portretom. Srečno in zdravo, Berta!