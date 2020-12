Vem, da je nepopularno, a nujno potrebno, ko govorimo, da potrebujemo čas, da se ekipa sestavi, uigra, uskladi s trenerjem. Mislim, da smo se v takšnih okoliščinah kar dobro znašli. Sploh če upoštevamo še to, da z nami ni bilo naših navijačev. Morda je to drugače pri nekaterih drugih klubih, toda ko gre za Olimpijo, Maribor in Muro, je to pomemben faktor. Našo sezono bi ocenili kot toplo-hladno. Igrali smo izključno na rezultat, naš cilj je bil zbrati čim večje število točk, pri tem pa nismo gledali na všečnost v igri, saj je bilo za povsem novo ekipo na voljo premalo časa, da bi zgradili igro po svojih željah ter pričakovanjih navijačev. Zato se veselim januarja in, upam, prvega normalnega pripravljalnega obdobja za to zasedbo. Verjamem, da bomo še boljši in osvojili naslov prvaka.

Kaj bo z Olimpijo v novem letu? Na to vprašanje vam lahko odgovori zgolj predsednik Mandarić. Sam poskušam o tem čim manj razmišljati. Seveda se temu nihče v klubu ne more povsem izogniti, s tem pač moramo živeti. Prvo in zadnjo besedo pa ima predsednik in tu ni kaj dodati. Delo