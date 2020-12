Svetovna modna industrija se je včeraj poslovila od še enega velikana. V starosti 98 let je umrl francoski modni oblikovalec Pierre Cardin, ki je v šestdesetih in sedemdesetih letih navduševal s svojimi futurističnimi modeli. Cardin, ki se je rodil leta 1922 v revni družini v bližini Benetk, je umrl v bolnišnici v Neuillyju zahodno od Pariza. V Franciji, kamor se je z družino preselil še kot otrok, je odraščal v industrijskem mestu Saint Etienne, kjer je pri 14 letih začel pripravništvo za krojača v Vichyju. V Parizu, kamor se je preselil leta 1945, je spoznal filmskega režiserja Jeana Cocteauja in mu že dve leti kasneje pomagal oblikovati maske in kostume za film Lepotica in zver. Po sporu s Christianom Diorjem je leta 1950 vzpostavil svojo modno znamko. Že tri leta kasneje je predstavil svojo prvo žensko kolekcijo in naslednje leto ustanovil svoj prvi ženski butik. Kmalu je obveljal za inovatorja, ko je med drugim leta 1954 ustvaril mehurčkasto obleko. Njegove zgodnje kolekcije so nosile Eva Peron, Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Mia Farrow in Jacqueline Kennedy. Oblikoval je tudi legendarne sive obleke skupine The Beatles. Na fotografiji: Pierre Cardin v zakulisju modne revije leta 1975.