Obeti in pasti protikoronskega cepljenja: odmerki življenja

Med ljudmi, ki te dni kličejo v zdravstvene domove, si jih veliko želi čimprejšnjega cepljenja proti covidu-19. Najranljivejši in njihovi svojci so ugledali izhod iz more, ki jo doživljajo med pandemijo. Tudi mnogi stanovalci domov starejših občanov, ki so se brez oklevanja odločili za cepljenje, zelo dobro razumejo naravo svoje izbire. Novi koronavirus ne ogroža le njihovih življenj. Upravičeno se bojijo dolgotrajnega okrevanja, ki bi jim otežilo druženje in ukvarjanje s konjički, skrivanje pred virusom za štirimi stenami pa je neznosno.