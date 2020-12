Barcelona desetič ali Kiel četrtič – to je bilo zadnje odprto vprašanje pred sinočnjim finalom 27. (minule) sezone med evropsko elito. Sočasno sta si španski in nemški klub že tretjič stala nasproti v velikem finalu: leta 2000 (takrat sta bili v finalu dve tekmi) je Barcelona zmagala s skupnim izidom 54:52, 2010 (na prvem sklepnem turnirju četverice v Kölnu) pa je slavil Kiel s 36:34. Takrat je v Kielovem dresu – nosil ga je osem let in z njim dvakrat postal prvak Evrope (2010, 2012) – igral tudi sedanji 38-letni trener nemške ekipe Filip Jicha, ki je bil v tisti sezoni prvi strelec lige prvakov s 119 goli in izbran za najboljšega igralca tekmovanja, igralsko kariero pa je leta 2017 končal prav v dresu sinočnjega finalnega tekmeca Barcelone.

Jicha se je včeraj odločil za istih šestnajst igralcev, ki so v polfinalu izločili Veszprem, njegov stanovski kolega na klopi Barcelone Xavier Pascual pa je opravil še eno eno kadrovsko (slovensko) rošado. Potem ko je Jureta Dolenca pred polfinalno tekmo s PSG poslal na tribuno, ga je v finalu uvrstil med svoje izbrance, med gledalce pa je poslal njegovega mlajšega rojaka Domna Makuca.

Prav Dolenec je že v prvi minuti zapravil sedemmetrovko, na nasprotni strani pa je Miha Zarabec zadel za prvo vodstvo Kiela, ki je imel po manj kot 19 minutah že štiri gole prednosti (13:9). Ekipa španskega trenerja Pascuala, ki v nasprotju s Kielovim strategom Jicho tekme vodi v zaščitni maski, je osem minut kasneje sicer izenačila na 15:15, vendar je ob odhodu na odmor spet zaostajala za tri (16:19). Ko je Kiel sredi drugega polčasa pobegnil na rekordnih plus pet (26:21), je zadišalo po tem, da bo Jicha osvojil prvi naslov prvaka Evrope tudi kot trener.

Zadnji žarek upanja za Barcelono je ugasnil v 56. minuti, ko je Aleix Gomez zapravil sedemmetrovko, na nasprotni strani pa si je Kiel (večino napadov je odigral z igralcem več, saj je trener Jicha vratarja menjal s sedmim igralcem v polju) po zaslugi Šveda Niclasa Ekberga – s 85 goli je član Kiela od leta 2012 tudi uradno postal prvi strelec lige prvakov za minulo sezono – slabe tri minute pred koncem priigral nedosegljivo prednost (30:26). Kiel je tako poskrbel, da se je neverjeten niz Kataloncev z 22 zaporednimi zmagami v ligi prvakov (do sinoči so nazadnje izgubili 14. septembra 2019 proti Picku na Madžarskem) in 62 uspehov zapored v vseh tekmovanjih sinoči končal. Barcelona je tako post pri osvajanju lige prvakov še dodatno podaljšala (nazadnje je bila prva v Evropi leta 2015), Kiel pa je, vključno s slovenskim reprezentantom Miho Zarabcem, prvič po letu 2012 spet stopil na rokometni Mont Blanc.

Kiel – Barcelona 33:28 (19:16) Dvorana Lanxess Arena, brez gledalcev, sodnika: Gubica in Milošević (oba Hrvaška). Kiel: Landin (14 obramb), Quenstedt (0 obramb), Ehrig, Duvnjak, Sagosen 7, Reinkind 1, Sunnefeldt, Weinhold 5, Wiencek 2, Ekberg 8 (6), Ciudad Benitez, Wäger, Dahmke 5, Zarabec 1, Voigt, Pekeler 4. Barcelona: Perez de Vargas (10 obramb), Möller (1 obramba), Entrerrios 1, Sorhaindo, Dolenec, Arino 4, Janc, N'guessan 1, Gomez 10 (5), Goncalves dos Santos 1, Mem 4, Cindrić 3, Pascual, Palmarsson 1, Fabregas 3, Frade. Sedemmetrovke: Kiel 6 (6), Barcelona 7 (5). Izključitve: Kiel 10 minut, Barcelona 8 minut. Igralec tekme: Niklas Landin (Kiel).