Prisilno upokojevanje in UTD za verske uslužbence

Poslanci državnega zbora so včeraj obravnavali sedmi protikoronski zakonski paket. Zakon bo – kljub opozorilom pravne stroke in fiskalnega sveta – omogočil razdeljevanje kopice solidarnostnih dodatkov. Poslanci so potrdili tudi sporni ukrep prisilnega upokojevanja, ukrep sankcioniranja kršiteljev vladnih odlokov pa so umaknili.