Najboljše alpske smučarke so koledarsko leto sklenile pod žarometi z večernim slalomom na Semmeringu. Slovakinja Petra Vlhova je morala po petih zaporednih slalomskih zmagah priznati premoč tekmicam. Potem ko sta z Američanko Mikaelo Shiffrin od januarja 2017 krojili slalomski vrh, je zmago tokrat vzela švicarska tekmovalka Michelle Gisin. Vodilna po prvi vožnji Shiffrinova je zapravila rahlo prednost in ujela stopničke s tretjim mestom, druga je bila Katharina Liensberger. Vlhova je v finalu pridobila tri mesta in slalomski izziv sklenila tik pod odrom za zmagovalke.

Slovenske tekmovalke so ostale praznih rok. V prvi vožnji je prijetno presenetila 23-letna Andreja Slokar iz Ajdovščine, ki se je s 56. startnega položaja prvič v karieri prebila v finale. Z napadalno vožnjo je branila šestnajsto mesto, a hitro po startu pregorela v preveliki želji in tekmo končala v snegu. Marca je v okrnjeni domači konkurenci postala državna prvakinja v slalomu. »Na startu sem si dejala, da ne bo dovolj, če pridem samo do cilja. Če želiš hitro smučati, se dogajajo napake. Nisem poklapana. Bila bi žalostna, če bi se dričala po progi in nabrala velik zaostanek. Sem zadovoljna, odslej mi bo zagotovo lažje,« je povedala Andreja Slokar. Osmoljenka prve vožnje je postala Ana Bucik, ki je za eno mesto zgrešila nastop v finalu, Meta Hrovat in Neja Dvornik pa sta odstopili. V nedeljo bo nova slalomska preizkušnja na Sljemenu nad Zagrebom.

Hrobat do uspeha kariere v SVSL

Z dnevom zamika so v Bormiu izpeljali superveleslalom za moške, ki je bil sprva na sporedu v ponedeljek, a so ga zaradi zahtevnih vremenskih razmer z močnim sneženjem prestavili. Na sloviti progi Stelvio je zablestel 28-letni as iz Vermonta Ryan Cochran-Siegle, ki je z izjemno predstavo brez napake gladko odpravil konkurenco. To je bila zanj prva zmaga v svetovnem pokalu in druge stopničke v karieri. Prvega zasledovalca Vincenta Kriechmayrja je s hitrim smučanjem prehitel za 79 stotink in Združenim državam Amerike priboril deseto superveleslalomsko zmago. Cochran-Siegle bo med glavnimi aduti za zmago tudi na današnjem smuku, ki se na istem prizorišču začenja ob 11.30.

Slovenska odprava je imela na startu superveleslaloma tri predstavnike, do cilja pa je z dvema sekundama zaostanka uspelo le Mihi Hrobatu, ki je zasedel sedemnajsto mesto. To je njegov najboljši dosežek kariere v superveleslalomu. »Zadovoljen sem. V srednjem delu se nisem najbolje znašel, ker nisem imel pravega ravnotežja in me je razmetavalo. Spodnji del je bil super. Če sestavim dobro vožnjo od starta do cilja, se lahko nadejam uvrstitve med deseterico,« je povedal Miha Hrobat. Trener Gregor Koštomaj je komentiral tudi odstopa Martina Čatra in Boštjana Klineta: »Čater ni dobro smučal, zato se bo treba z njim pogovoriti. To ni bil nastop za svetovni pokal. Klineta je presenetila luknja, zato mu je odbilo smučko in je imel srečo, da ni priletel v mreže.«