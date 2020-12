Svetovno znane Brezje naj bi na območju cerkve Marije Pomagaj, samostana, muzeja jaslic, parka in okolice kmalu dobile novo podobo. Največja, a najmanj vidna novost naj bi bila nova dvorana, ki naj bi jo uredili pod zemljo. Vendar predvidenih naložb, opisanih v osnutku odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov Brezje Bazilika, radovljiški občinski svetniki na zadnji seji niso potrdili. Pravzaprav o odloku zaradi številnih pripomb, ki so jih podali med razpravo, sploh niso glasovali.

Moti jih predvidena prometna ureditev

»Zadnje dni mi telefon zvoni na polno,« je opozoril predsednik KS Brezje Izidor Arih, ki je hkrati tudi radovljiški občinski svetnik. »Devetdeset odstotkov krajanov ne nasprotuje objektom v korist verskega turizma na Brezjah, nasprotujejo pa postopnemu zapiranju cest in novi prometni ureditvi v kraju,« opozarja. »Predlog, da bi po kraju promet speljali krožno, da bi si del ceste delili vsi udeleženci v prometu in da bi uredili obvoznico, ki naj bi šla čez kmetijska zemljišča prve kategorije, ni sprejemljiv. Ker ne upošteva potreb krajanov. Brezje so v svoji osnovi vas, ki mora biti urejena v skladu s potrebami prebivalcev in ne podrejena občasnim prireditvam,« povzema pripombe krajanov.

»Prebivalci niso sodelovali pri predlogih nove ureditve. Zato se mora po našem mnenju proces ustaviti in se vrniti v začetno fazo z vključitvijo okoliških prebivalcev. Nova prometna ureditev bi namreč bolj obremenila druge ceste v vasi, ki takšnim obremenitvam niso namenjene. Vprašanje je tudi, kako bi kmetje s kmetijsko mehanizacijo po novem sploh lahko dostopali do svojih objektov,« pravi Arih. Dodaja, da bi tudi tovornjaki težko dostopali do podjetja Vipi, ki se ukvarja s proizvodnjo pijač in po njegovih besedah svoje izdelke izvaža v 12 držav.

Kako bodo dostopali do trgovine v bližini bazilike na Brezjah, ene redkih v okoliških vaseh, ki še deluje, skrbi ne le okoliške prebivalce, ampak tudi tiste iz drugih vasi, poudarja Branko Fajfar, svetnik Liste krajevnih skupnosti. »Celo s Posavca gre marsikdo peš v trgovino na Brezje. Kako je ostati brez tega v svojem okolju, se dobro zavedajo krajani Mošenj, Otoka in drugih vasi,« opisuje razmere v krajih, kjer so manjše trgovine zaprli, krajani pa morajo zdaj po nakupe v Radovljico. V trgovini deluje tudi pošta, v bližini pa je tudi edini bankomat v okoliških vaseh.