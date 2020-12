Potem ko so v Španiji v nedeljo začeli množično cepiti proti covidu-19, je vlada napovedala, da bo uvedla register tistih, ki se ne želijo cepiti, in ga delila z drugimi državami Evropske unije. Cepljenje proti covidu-19 je sicer tudi v Španiji prostovoljna odločitev posameznika. Vendar je minister za zdravje Salvador Illa napovedal, da bo ministrstvo zbiralo podatke o osebah, ki jim je bila ponujena možnost cepljenja, a so jo zavrnili zaradi kakršnega koli razloga uveljavljanja njihove legitimne svobodne volje. Pojasnil je še, da seznam ne bo javno dostopen in da »bo izdelan ob strogem upoštevanju varstva osebnih podatkov, kot to velja za druge postopke«.

Povedal pa je, da bodo ob upoštevanju varnostih standardov podatke delili z drugimi evropskimi državami, kar daje razumeti, da bodo tudi druge evropske države vodile lastne sezname necepljenih oseb.

Namena teh evidenc španski zdravstveni minister ni natančno pojasnil. Glede na to, da je odločitev za cepljenje prostovoljna, odklonitev cepljenja ne bi smela biti sankcionirana, zato se postavlja vprašanje, čemu bodo ti seznami služili. Illa je dejal, da gre zgolj za nadzor procesa cepljenja: »Biti moramo sposobni preveriti, da ni nikogar, ki kot španski državljan ali prebivalec naše države ne bi dobil možnosti cepljenja.« Ob tem je zagovarjal potrebo po tem, da se »ve, kdo je prejel cepivo in kdo ga je zavrnil«.

Drug namen registra naj bi bil evidentiranje »možnih razlogov za zavračanje cepljenja v različnih skupinah prebivalstva«, je pojasnil. O tem, kaj se lahko zgodi tistim, ki se ne nameravajo cepiti, in ali jim morda grozi prepoved potovanja znotraj Evropske unije, pa ni bilo govora.

Dva od petih bi se cepila takoj

Minister je javnost nagovoril z besedami: »Zdi se mi, da je v tem trenutku vsem jasno, da je edini način, da premagamo virus, cepljenje vseh nas oziroma čim več, tem bolje… Prosim, udeležite se ga, ko boste naročeni.«

Izsledki javnomnenjskih raziskav izpred nekaj dni so pokazali, da bi se 40,5 odstotka Špancev cepilo takoj, ko bodo imeli možnost, 28 odstotkov se jih za to ne bi odločilo takoj, 16,2 odstotka pa bi se jih cepilo le pogojno, če bi dobili vsa zagotovila, da je cepivo varno.

V Španiji so od začetka pandemije do včeraj potrdili okužbo s covidom-19 pri nekaj manj kot 1,9 milijona ljudeh, za posledicami je umrlo 50.122 obolelih. Obstaja bojazen, da bo po božično-novoletnih praznikih to število vnovič naraslo, predvsem zaradi britanskega seva, ki so ga na Iberskem polotoku že zaznali. Cepljenje se je začelo v nedeljo in se po prekinitvi nadaljevalo včeraj, ker v ponedeljek Pfizer/BioNTech zaradi logističnih težav ni mogel dostaviti 350.000 enot cepiva.

Španska agencija za zdravila in medicinske pripomočke (AEMPS) je ob tem uvedla farmakološki načrt oziroma protokol za varnostni nazor, po katerem pozorno spremljajo potek cepljenja in ugotavljajo morebitne neželene reakcije, ki jih pri kliničnem preizkusu cepiva niso zaznali. Cilj je pridobiti čim več podatkov in informacij, ki jih za krepitev varnosti in učinkovitosti delijo s Svetovno zdravstveno organizacijo in Evropsko agencijo za zdravila (EMA), dostop do njih pa imajo vse članice EU.