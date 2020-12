Dolce vita (sladko življenje)

Z raztrganimi jadri in s skorajšnjim brodolomom nam je vendarle uspelo prijadrati do konca nenavadnega leta. 300.000-letna evolucija in pridobljeno znanje homo sapiensa sta v letu 2020 privedla do revolucionarnega odkritja: z dihanjem, ki nam omogoča življenje, lahko škodimo sočloveku. Zaradi novoodkritega paradoksa so nam meje naše svobode postavili pred nos in usta. Novoodkriti paradoks je postal generator tudi vseh drugih utrujajočih nenavadnosti iztekajočega se leta. In kot se za prednovoletni čas spodobi, naredimo obračun leta.