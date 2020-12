Če kaj, potem je po težkem porazu najbolje, da ima klub hitro možnost popravnega izpita. Tako je v primeru Cedevite Olimpije, ki je v nedeljo v Stožicah dobila močno klofuto Mornarja. Ljubljančani si sicer zaslužijo pohvale, da so se po zaostanku za 21 točk še vrnili v igro za zmago, a je bil vstop v tekmo proti tako kakovostnemu nasprotniku na tako pomembni tekmi pod vsako kritiko. To je izpostavil tudi Jurica Golemac in dodal, da se morajo iz poraza precej naučiti. Besede mora zdaj pretopiti v dejanja, saj se slab vstop v obračun Olimpiji ni pripetil prvič v sezoni. V določenih primerih se je zmajem uspelo rešiti, a jasno je bilo, da vsakič ne bo tako. Možnost za popravni izpit imajo danes proti FMP, proti kateremu si poraza v igri za polfinale ne smejo privoščiti.

Ljubljančani so v Beograd odpotovali v ponedeljkovih dopoldanskih urah, v srbski prestolnici pa bodo ostali vse do nedelje, saj jih v soboto popoldne čaka dvoboj z Mego. Jurica Golemac proti FMP ne bo mogel računati na Luko Rupnika, saj ta še ni bil član Olimpije, ko bi kluba morala igrati tekmo 6. kroga. Poleg slabega uvoda v tekmo je proti Mornarju manjkalo tudi nekaj potrpežljivosti v napadu in igre pod koš, kjer je Uroš Luković sejal strah in trepet v domače košarkarje. To je posledica poškodbe Mangoka Mathianga in prilagoditve sistema igre na Jarroda Jonesa, ki je drugačen tip igralca. Vseeno pa bi Jaka Blažič, ki je s povprečjem 17,4 točke na tekmo trenutno tretji strelec lige, in soigralci v težkih trenutkih lahko večkrat razmišljali o asistencah visokim košarkarjem, ne le metanju za tri točke.

»Za današnjo tekmo nismo imeli veliko časa za pripravo. FMP igra iz tekme v tekmo bolje. Zadnjih nekaj obračunov so nesrečno izgubili. Moštvo iz Železnika igra zelo agresivno košarko, na katero bomo morali odgovoriti s fizično igro in nadzorovati igro v skoku. Ustaviti bomo morali njihovo igro 'pick and roll', predvsem pa v obrambi prikazati boljšo predstavo kot na naši zadnji tekmi,« pravi Jurica Golemac. FMP je sicer na dozdajšnjih enajstih tekmah zbral le dve zmagi in je v seriji šestih zaporednih porazov, a je na zadnjem obračunu klonil le za točko proti trenutno vodilni Megi.

Liga ABA, prestavljena tekma 4. kroga, danes ob 17. uri: Borac – Mornar, prestavljena tekma 6. kroga, danes ob 21. uri: FMP – Olimpija.