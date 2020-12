1. Kako bomo potovali med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo? Tako kot doslej bodo državljani članic EU za potovanje v Združeno kraljestvo potrebovali osebno izkaznico ali potni list. Z osebno izkaznico bo možno na Otok vstopati do 30. septembra 2021, zatem pa le še s potnim listom. Izjema velja za državljane EU, ki so si v Združenem kraljestvu zaradi dela ali prebivanja uredili pridobljeni status – ti bodo vsaj do 31. decembra 2025 lahko za prehod meje v Združeno kraljestvo uporabljali osebno izkaznico. Čeprav bo Združeno kraljestvo s 1. januarjem postalo za Evropsko unijo tako imenovana tretja država, bodo državljani EU v Veliko Britanijo lahko vstopali brez vizuma. Ta bo potreben le, če bo prebivanje na Otoku daljše od šestih mesecev. Državljanom Združenega kraljestva za pot v EU ne bo treba pridobiti vizuma, če bo njihovo bivanje v EU krajše od 90 dni. S tem bodo izenačeni z državljani drugih tretjih držav, ki vstopajo v schengensko območje.

2. Kako bo urejeno zdravstveno zavarovanje? Do jutri – torej do konca prehodnega obdobja – še velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja za uveljavljanje nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev. Po 1. januarju bo drugače. Turisti, ki se odpravljajo v Veliko Britanijo, lahko sklenejo komercialno zavarovanje. Če tega ne storijo in bi v Veliki Britaniji morali uveljavljati zdravstveno storitev, jo bodo morali plačati in po vrnitvi v Slovenijo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje vložiti zahtevek za povrnitev stroškov – ti bodo izplačani v takšni višini, kolikor bi storitev stala v Sloveniji. Povrnitve ne morejo uveljavljati za prevoz v domovino. Zdravstvene storitve bodo v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva po 1. januarju še naprej lahko uporabljali slovenski upokojenci in njihovi družinski člani ter družinski člani zaposlene ali samozaposlene osebe v Sloveniji, ki so imeli pred koncem prehodnega obdobja urejeno stalno prebivališče v Veliki Britaniji in bodo tudi po 1. januarju 2021 neprekinjeno bivali v Združenem kraljestvu. Za uveljavljanje teh pravic morajo imeti poseben obrazec ZZZS (obrazec S1). Enaka določila bodo veljala tudi za obmejne delavce, ki so zaposleni ali samozaposleni v Sloveniji in imajo stalno prebivališče v Združenem kraljestvu, ter slovenske študente v Združenem kraljestvu, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

3. Kaj potrebujemo, če v Združeno kraljestvo potujemo s hišnim ljubljenčkom? Za potovanje s hišnim ljubljenčkom (psom, mačko ali belim dihurjem) v Združeno kraljestvo bo še naprej potreben potni list EU za hišne živali, hišni ljubljenčki bodo morali biti čipirani in izpolnjevati zdravstvene pogoje. V potnem listu mora biti izkazano, da so bili cepljeni proti steklini, kar sicer velja tudi za prehajanje med državami EU. Dodatno bo za pse veljalo, da mora v potnem listu biti navedeno, da so jih veterinarji obravnavali proti trakuljavosti.

4. Kako bo s stroški gostovanja v mobilnih omrežjih? Doslej so veljala pravila EU, po katerih ni bilo stroškov gostovanja v mobilnih omrežjih. To se utegne spremeniti, ker Združeno kraljestvo postaja tretja država. V sporazumu o prihodnjih odnosih sicer ni določeno, kaj se bo zgodilo s stroški gostovanja. Obe strani nameravata operaterje zgolj spodbujati k preglednim in razumnim cenam gostovanj v tujem omrežju. Pri Telekomu Slovenije novih cen še niso objavili, bo pa prišlo do sprememb, so pojasnili. V A1 za zdaj ne načrtujejo sprememb. Če bo do njih prišlo, jih bodo objavili na svojih spletnih straneh. Pred odhodom v Združeno kraljestvo je torej dobro preveriti cenik na spletni strani operaterja, ki ga uporabljate.