Čeprav so vrata gledališč še vedno zaprta, delo v njih ni zastalo; v Mestnem gledališču ljubljanskem bodo tako jutri ob 20. uri pripravili silvestrsko premiero romantične drame Jazz avtorja in režiserja Nejca Gazvode. Krstno uprizoritev besedila, v kateri bosta na Mali sceni MGL nastopila Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza, bodo v živo prenašali prek spleta.

Srečanje dveh ptičev

Besedilo je Gazvoda napisal po naročilu gledališča – in to posebej za omenjeni igralski par, ki je sicer par tudi zasebno. V trenutnih razmerah je to seveda izrazito olajšalo študij predstave, vendar režiser poudarja, da ne gre za nekakšen »koronski« projekt, saj je bil zasnovan že dosti prej – in tudi sama uprizoritev je z vsemi pripravami vred nastajala skoraj leto dni. »Res pa je, da proces dela ni bil nepretrgan. Sprva smo se na vajah dobivali samo vsake toliko časa, vmes pa sem popravljal in brusil besedilo; prva različica je bila kar obsežna, postopno pa smo nato prišli do bistveno bolj preproste in izčiščene oblike.«

Drama govori o ženski in moškem, ki se nekega večera srečata na razkošni zabavi v maskah; oba sta oblečena v kostum ptiča in zapleteta se v pogovor. On je pianist sredi štiridesetih, ki je še malo prej igral prisotnim, ona je stara nekaj čez trideset let in nekoliko bolj skrivnostna. Ob koncu zabave se dogovorita, da se bosta na istem mestu ponovno našla natanko čez leto dni, kar se tudi res zgodi – in tako se srečujeta še naslednjih pet let. Njun odnos se vse bolj poglablja, čeprav drug o drugem ne vesta veliko in četudi njuni življenji skozi preostanek leta tečeta po svoje…