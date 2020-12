Prva prometna nesreča se je zgodila okoli 16.10 med Logatcem in Uncem, v smeri Kopra, kjer je prišlo do verižnega trčenja treh osebnih vozil in kombija. V prometni nesreči je nastala zgolj materialna škoda, razlog za nesrečo pa je neprilagojena hitrost voznikov vseh treh osebnih vozil, ki so jim policisti tudi izdali plačilne naloge.

V smeri Kopra je prišlo še do prometne nesreče, v kateri je bila udeležena voznica osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčila v odbojno ograjo. Voznica ni poškodovana, so pa policisti tudi njej izdali plačilni nalog. Po pojasnilih PU Ljubljana so policisti na tem odseku zaznali še eno prometno nesrečo dveh osebnih vozil, v kateri pa je nastala zgolj manjša materialna škoda.

Četrta prometna nesreča se je popoldne zgodila v smeri Ljubljane, med Uncem in Logom. Tudi tokrat je bila vzrok nesreče neprilagojena hitrost. Voznik avtomobila je trčil v odbojno ograjo, a ostal poškodovan. Tudi njemu so policisti izdali plačilni nalog.

Še peta prometna nesreča se je zgodila pred izvozom Unec, v kateri je nastala zgolj manjša materialna škoda.

Promet je bil v obeh smereh nekaj časa oviran in so nastajali zastoji. Ti so medtem sproščeni, a na PU Ljubljana voznike še naprej pozivajo, naj vozijo s prilagojeno hitrostjo in na zadostni varnostni razdalji. "Svetujemo, da se v zimskih razmerah na pot odpravite le če je nujno, vozila pa naj bodo očiščena in opremljena s predpisano zimsko opremo. Vozite strpno, brez naglih manevrov, ob zastojih pa ustvarite reševalni pas. Bodite pripravljeni tudi na nenadne spremembe, ki lahko nastanejo na določenih odsekih cest, kot so večja količina snega ali vode na cesti, poledenelo vozišče, leden dež, plundra in podobno," so zapisali.

V takih razmerah je še toliko bolj pomembno, da vozniki vozijo na zadostni razdalji, da se lahko izognejo vsem nevarnim situacijam, še opozarjajo policisti.