Vsaka črka v ustavi ima posledice še desetletja v prihodnosti Franc Grad profesor ustavnega prava, soavtor slovenske ustave

Profesor ustavnega prava Franc Grad je leta 1990 sodeloval pri pisanju slovenske ustave. Med pisci, ki so ustavo ustvarjali na gradu Podvin, so bili poleg njega še Peter Jambrek, ki je vodil skupino, Tine Hribar, Matevž Krivic, Tone Jerovšek, Ivo Perenič in Lojze Ude. Pisanje je v naglici priprav na osamosvojitev potekalo avgusta 1990, predviden čas za pisanje pa je bil zgolj en teden. Po prvotnih načrtih naj bi bila sprejeta še v letu 1990, a je bila zaradi številnih (političnih) popravkov prvotnega besedila nazadnje sprejeta šele po osamosvojitvi, 23. decembra 1991.