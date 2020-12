Po odločitvi Občine Trbovlje, da spremeni podobo in namembnost naselja Gvido, so tam že odstranili večino nelegalnih objektov. Zemljišče je sedaj razrito in blatno, povsod so tudi ostanki lastnine nekdanjih najemnikov. Te naj bi, po navedbah Občine Trbovlje, odstranili najpozneje spomladi.

Na porušenih parcelah pa so ostale tudi mačke. Čigave točno so ali so bile, je težko reči, še težje ugotavljati. Nekateri bivši najemniki še vedno prihajajo na Gvido in jih hranijo. Živali pa so ostale brez zavetij, saj so večinoma bivale v nedavno porušenih objektih. Trboveljsko Društvo proti mučenju živali je o situaciji obvestilo Občino Trbovlje in predlagalo ulov ter sterilizacijo živali. Za namen izvedbe akcije se je društvo povezalo tudi s hranitelji živali. »Ugotoviti je bilo treba, za koliko živali gre, katerega spola je katera in kako je glede socializiranosti, ter oceniti, pri kateri živali je smiselna in možna oddaja v nov dom, pri kateri pa ne. S sterilizacijo preprečimo nadaljnje razmnoževanje in dodatno povečanje števila mačk. Društvo je ponudilo tudi pomoč s hrano,« pravi društvena aktivistka Eva Dolinar. Kar se hranjenja tiče, pa društvo hranitelje poziva, naj se živali hrani le na enem mestu. S tem se zagotovi večji pregled nad dejanskim številom živali, hranjenje je lažje in bolj higiensko, boljši je tudi nadzor nad zdravstvenim stanjem živali.

Poziv posvojiteljem

Društvo je po opravljenih sterilizacijah že začelo oddajati živali. Kljub letnemu času in razmeram zaradi epidemije upajo, da jim bo uspelo oddati vsaj nekaj od približno 15 živali. »Mačke so prijazne, zdrave in v primerni kondiciji. Gre za domače mačke različnih barv, nekaj je tudi takih z malce daljšo dlako. Ob prihodu v nov dom potrebujejo le nekaj časa in potrpljenja, da se bodo prilagodile,« je razložila Eva Dolinar. Mačke so bile po opravljeni sterilizaciji začasno vrnjene v staro okolje. Selitev pred oddajo v nov dom je lahko namreč zanje po nepotrebnem zelo stresna, kar se posledično pozna tudi na obnašanju in hitrosti prilagajanja novemu domu. V društvu si želijo, da bi jim uspelo oddati čim več muc, in to čim prej, saj imajo sedaj precej manj prostorskih možnosti za bivanje, prav tako manj zavetja, k čemur pripomore tudi dejstvo, da je zima, slabo vreme in nizke temperature.

Za vse informacije v zvezi s posvojitvijo mačk se lahko zainteresirani obrnejo na društveni telefon 070 288 168 vsak delavnik in nepraznično soboto od 12. do 14. ure in od 18. do 20. ure ali na elektronski naslov dpmz.trbovlje@gmail.com.