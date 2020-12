Izkušeni lovci opozarjajo, da so divji prašiči zelo inteligentne in previdne živali, zato pobudniki dušilcev zvoka na lovskih puškah ne bodo dosegli želenega učinka, to je močno povečanega odstrela. Če namreč svinji na krmišču pod streli pade en sam mladič, se tega krmišča izogiba vse leto. (Foto: Jaka Gasar)