Jutrišnji dan bo še zadnji, 366. v letu 2020. V prestopnem letu, polnem preobratov in izzivov, so se zagotovo našli tudi lepi trenutki. Teh se spominjajte na silvestrski večer, medtem ko smo vsi polni upanja, da bo leto 2021 vendarle boljše. Na mnogih področjih.

Prijatelji so enako pomembni kot družina S temi besedami se strinja naša sogovornica, univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije Marija Merljak. »Želim si, da bi bilo manj pogleda na to, česa ni, in več na to, kaj je bilo, kaj je in kaj bo. Spominjajmo se, lahko s skupinskimi fotografijami. Tudi na virtualno praznovanje se lahko pripravimo. Pripravljamo se lahko s podoživljanjem, pa ne v smislu: 'Oh, tega pa letos ne bo.' Ampak raje: 'Poglej, kako je bilo lepo. Še bo tako! Še lepše bo!' Naj nas ti spomini okrepijo za naprej, verjemimo, da bo čez eno ali dve leti še bolje ali lepše, kot je bilo. Zelo pomembno je, da razmišljamo pozitivno in optimistično. Pri tem veliko vlogo igrajo tudi mediji, filmi, glasba, vse, kar nas spremlja. Sama ne spremljam več slabih reči, novic, raziskav. Želim sama oblikovati prihodnost, ne pa da nekdo drug to počne namesto mene. Ne pustim se vplivu slabega mišljenja,« pravi strokovnjakinja za zdravo prehrano. A dejstvo je, da bo letošnje praznovanje novega leta drugačno, kot smo ga navajeni. Druženje na javnih površinah ni dovoljeno, posledično so odpadli vsi zabavni in spremljevalni dogodki ter programi. V leto 2021 bomo vstopili v manjših družbah kot običajno, a naj to ne bo razlog, da se ne bi imeli lepo in se ne bi veselili. Z letošnjimi ukrepi bo tudi novo leto bolj družinski praznik, podobno kot božič. »Zdi se mi res narobe, če po božičnem praznovanju v krogu družine ne bi pomislili še na svoje prijatelje. Za to je novo leto idealen praznik. Včasih smo živeli na kmetiji in sem videla, kako so si sosedi voščili. Ob različnih dogodkih smo si pomagali, se skupaj veselili in v težkih časih držali skupaj. Nikoli ne smemo pozabiti na prijatelje, znance, sosede,« pravi Merljakova in dodaja: »Družina je res osnovna celica, a v življenju je treba iti naprej od te celice. Letos se z veliko prijatelji ne bomo mogli družiti, a to ni razlog ali izgovor, da bi pozabili nanje. Sploh z vso tehnologijo, ki nam omogoča, da se tudi vidimo. Upam, da se bo globoka toplina božiča iz kroga družine – pa čeprav na daljavo – prenesla tudi na prijatelje, sodelavce, znance… Ti so namreč enako pomembni kot družina. Mi vsi smo v našem narodu, državi, svetu povezani kot velika družina.«

Dobra hrana ne sme manjkati Čeprav so okoliščine drugačne, naj to ne bo vzrok za »manj slaven« vstop v novo leto. Praznično razpoloženje, dobra volja in veselje, k čemur veliko pripomoreta predvsem dobra pijača in jedača, ne smejo manjkati. Pripravite nekaj slavnostnega, nekaj, za kar vam je ob božičnem praznovanju zmanjkalo časa. Bodite kreativni in izstopite iz okvirov. »Pred božičem je veliko dela z jaslicami, okraševanjem, pospravljanjem. Zato včasih morda zmanjka časa za ideje in kreativnost pri praznični hrani. Je pa več časa v naslednjem tednu, zelo pomembno se je potruditi za silvestrovo. Najhuje je namreč, če ima človek preveč časa, ne ve pa, kaj bi z njim. Potem postane dolgčas, človek spet nerga, težko spi. Sama si želim prvega januarja pogledati nazaj in reči: 'Bilo je čudovito!',« dodaja Merljakova. Tradicije glede hrane na silvestrovo se zelo razlikujejo že pri nas, kaj šele po svetu. A ena stvar po besedah strokovnjakinje za zdravo prehrano vseeno ne sme manjkati. »Sladkarije. Če sem za božič omenjala govejo juho, pečenko in potico – ta bo pri mnogih še na mizi –, tokrat res ne smejo manjkati sladke jedi. Tukaj smo lahko še bolj inovativni. Okrašeni piškoti. Treba si je dati duška. Za silvestrovo mora biti še več posebnosti. Novo leto naj bo še bolj praznično. Fizično se lahko za novo leto nasitiš tudi z navadnim sendvičem. A ta te ne bo čustveno napolnil. To lahko naredijo zgolj jedi, ki so narejene doma, raznolike, drugačne. Tukaj niti ne bi naštevala, tega je res ogromno, od pršuta, različnih nabodalc do narezkov… Možnosti so zelo široke, z raznimi okusi in vonji, na spletu tega ni težko najti. Zelo pomembna je tudi pijača, sploh vino in šampanjec. Treba je nazdraviti, in to s pravimi kozarci, to vse spada zraven k temu prazniku,« nekatere ideje našteje Merljakova.