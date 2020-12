Teh letos zaradi zdravstvene situacije ne bo, ostajajo pa zanimive in tudi prikupne navade, ki bodo prav gotovo naredile skok v novo leto še bolj poseben in nepozaben. Avstrijci so denimo znani po domiselnem običaju, da je treba na silvestrovo vlivati svinec, in sicer v kozarec vode zlijejo na čajni žlički staljeni svinec. Vzorec svinca naj bi napovedal, kaj prinaša novo leto. Radi imajo tudi razne talismane za srečo, kot so podkvice in prašički, ki si jih podarijo. Prvi novoletni dan pa je že tradicionalno v znamenju koncerta Dunajskih filharmonikov. Špancem zadnje sekunde starega leta odštevajo zvonovi na madridskem trgu Puerta del Sol. Za 12 srečnih mesecev v novem letu Španci še pred polnočjo pojedo 12 grozdnih jagod, za še več sreče pa oblečejo rdeče spodnje perilo. Enako tradicijo z grozdnimi jagodami imajo Mehičani, le da te predstavljajo 12 želja, poleg tega za bolj zagotovljeno srečo oblečejo še rdeče ali rumeno spodnje perilo, ki naj bi prinašalo blagostanje in ljubezen v novem letu. To navado imajo tudi Italijani. Grki se na silvestrovo preizkusijo v igrah na srečo, zmagovalec bo imel finančno srečo v novem letu, poraženec pa se lahko veseli sreče v ljubezni. ap