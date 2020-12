Naši možgani oziroma natančneje receptorji v njih ob nasmehu, vedrem obrazu prejmejo sporočilo, da se v našem svetu dogaja nekaj dobrega, pozitivnega, in začnejo na tak način izločati hormone, kot so serotonin, dopamin in endorfini. »Ti so odgovorni za naše dobro počutje, občutke sreče, zadovoljstvo in optimizem. Naše telo preplavi pozitivna energija, povežejo se srce in možgani ter na tak način stopimo v stik s seboj oziroma s tistimi stvarmi, ki so nam v življenju pomembne. Sledimo vrednotam, ki smo si jih ustvarili, ali pa jih postavimo na novo. In ves ta proces vedno na koncu pelje do naših dejanj. Ko smo v slabem čustvenem stanju, namreč sprejemamo slabe odločitve in na tak način v svoje življenje privabljamo ravno tisto, česar si ne želimo. Nasprotno in še z veliko večjo potenco se dogaja, ko naše telo postavimo v bolj pozitivno držo. Lahko bi rekli, da se takrat, ko smo nasmejani in vedri, za nas odprejo vrata za kreiranje življenja, ki smo si ga želeli, pa nismo vedeli, kako priti do njega,« pojasni strokovnjakinja psihosocialnega svetovanja Evija Evelin Zavrl.

Misli lahko pretentamo

Kar nosimo v sebi, v mislih in srcu, privlači še več podobnega. »Najpomembneje si je zapomniti, da so misli tiste, ki določajo naša čustva, občutke in na koncu dejanja. Misli pa lahko pretentamo oziroma spremenimo tudi z gibanjem telesa. Gre le za obrnjen vrstni red in mnogim ljudem je takšen pristop bolj domač, preprostejši, predvsem v trenutkih, ko jih manj pozitivna drža prevzema že dalj časa in so nevronske povezave v možganih že precej utrjene. Kot snežna gaz, s katero rada dajem ljudem primerjavo. Vsi vemo, da je veliko lažje stopati po že uhojeni stezici iz snega kot si utirati novo, svežo gaz. Lažje je in tako kot navade vas lahko misli samodejno znova in znova povlečejo na že utečeno pot, ki se hkrati zdi bolj domača in varna,« opozarja sogovornica.

Številni ljudje se v tem času sprašujejo, kako se kljub vsesplošni situaciji naravnati na to, kar imamo in kar nam je dano, ter se distancirati od vsega slabega, sploh od stvari, na katere nimamo vpliva. Evija Evelin Zavrl odgovarja: »Enostavneje je začeti gibanje telesa z malimi premiki drobnih mišic, kot so tiste na obrazu, ki se aktivirajo ob nasmehu ali celo le ob misli na nasmeh, opazovanju drugih ljudi, ki so dobre volje, se smejejo in širijo optimizem. Naši možgani so resnično neverjetni in na tak način se aktivirajo zrcalni nevroni, ti so zadolženi za posnemanje čustvenega stanja vedrih ljudi. Zato je tako pomembno, da sledite stvarem in ljudem, ki iz vas izvabljajo najboljše. Kajti znanstveno je dokazano, da le z opazovanjem neke športne vadbe v določenem odstotku rastejo tudi mišice v vašem telesu. Zakaj torej ne bi krepili naših obraznih mišic in tako povečali zadovoljstva, sreče in dobrega počutja.«

Tudi solidarnost in prizadevanje za pomoč sta vedno odlična načina, da v srcih prižgemo iskrico ljubezni. »Dobra dejanja se vedno povrnejo s pozitivnimi občutki, ki dajejo vero, upanje in moč za nadaljnjo pot. Marsikdo se lahko tukaj ujame v past in si misli, da nima ničesar ponuditi, pa vendar je že topla beseda, prijazen pogled v oči in izražanje zanimanja za življenje drugega odličen način solidarnosti, dajanja in spreminjanja kolektivne družbene naravnanosti,«