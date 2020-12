Domačin Karl Geiger je najbolje začel 69. novoletno turnejo. Na drugem mestu je z zaostankom 2,8 točke tekmovanje končal Poljak Kamil Stoch, ki tako potrjuje, da lahko v Bisochofnu še tretjič v zrak dvigne zlatega orla. Tretji je bil Norvežan Marius Lindvik, ki je zaostal 5,9 točke. Prvi favorit Norvežan Halvor Egner Granerud je končal svoj niz petih zaporednih zmag in je bil danes četrti. V seštevku novoletne turneje si je že nabral 11 točk zaostanka. Najboljši Slovenec je bil pričakovano Anže Lanišek, ki je uvodno tekmo zaključil na 9. mestu.

Jelar izkoristil priložnost

Ker je bila celotna poljska reprezentanca negativna na novi koronavirus, se je mednarodna smučarska zveza odločila, da razveljavi včerajšnje kvalifikacije in v prvi seriji so nastopili vsi tekmovalci. Novice je bil vesel tudi Žiga Jelar, ki se včeraj ni kvalificiral, danes pa v prvi seriji skočil odlično in držal visoko 6. mesto. Skočil je 128 metrov. Med deseterico je bil tudi Domen Prevc, ki je bil prav deseti. Na 18. mestu po prvi seriji je bil Cene Prevc, mesto za njim pa Anže Lanišek. V finale se je uvrstil tudi Peter Prevc, ki je bil na 25. mestu, izven najboljših trideset je bil zgolj Bor Pavlovčič. Razlike so bile zelo majhne, saj je prvega in tridedetega ločilo manj kot 20 točk. Vodil je Nemec Karl Geiger, ki je doma prav iz Oberstdorfa.