»Zdaj bomo videli, kdaj boš umrla,« se je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, ki povzema pisanje italijanskega časnika Il Messaggero, glasila ena od številni anonimnih groženj. Poleg tega so se na facebooku pojavili lažni profili z imenom in fotografijami 29-letne bolničarke iz rimske bolnišnice Lazzaro Spallanzani.

Aliverninjeva je svoje cepljenje opredelila kot »dejanje ljubezni« do svojih bolnikov in soljudi. Poleg nje so v omenjeni rimski bolnišnici cepili še štiri zdravstvene delavce.