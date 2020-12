Sledilnik je zgodba o družbeno odgovornih posameznikih, ki so najprej vsak zase prepoznali potrebo in pravico ljudi do obveščenosti v kriznih razmerah. To zavedanje jih je povezalo v odprto in raznoliko skupnost več kot 150 znanstvenikov in strokovnjakov, ki že več mesecev prostovoljno soustvarjajo podatkovno bazo in napovedi širjenja virusa. S svojim obširnim in raznolikim znanjem in domiselnimi predstavitvami pa dnevno obveščajo javnost o širjenju koronavirusa v Sloveniji na razumljiv in jasen način, piše v obrazložitvi podelitve priznanja.

Sledilnik je priznanje prejel tudi zato, ker je pomemben vir informacij, ki jim ljudje zaupajo in navdih nesebične, odgovorne in podprte znanstvene skupnosti, v kateri je vsak posameznik dobrodošel in s svojim znanjem in izkušnjami prispeva pomemben del k celoti.

"Projekt Sledilnik je v tem času predvsem pokazal, da imamo v Sloveniji veliko znanja, da znamo stopiti skupaj, lahko premagamo še tako velike probleme in inovativno pristopimo k reševanju problema," je po prejemu priznanja dejal pobudnik in koordinator projekta Luka Renko.

Izpostavil je, da vseh problemov prostovoljno delo ne more reševati na dolgi rok, zato sodelavci projekta pričakujejo prilagoditev javnih institucij. V novem letu si želijo drznejših odločitev v smeri bolj učinkovitega vodenja epidemije covida-19, predvsem pa pričakujejo, da se omogoči dostop do podatkov in so ti strojno berljivi. "Predvsem pa je dostop do podatkov tisti, ki lahko zgradi zaupanje in pomaga prebroditi še tako težke čase," je dejal Renko. Opozoril je tudi na poddigitalizacijo zdravstva in javnega sektorja ter izrazil upanje, da bo epidemija dala dodaten pogon rešitvi teh problemov.

Po besedah predsednika republike Boruta Pahorja projekt Sledilnik združuje tako znanost kot tudi človečnost, ki sta obe zaslužni za zmago nad novim koronavirusom, ki je krojil leto 2020. Sodelavcem Sledilnika se je zahvalil za njihovo delo in dejal, da so naredili "nekaj čudovitega, v kar ljudje zaupajo". "Želim si, da bi bili navdih za neke nove zamisli," je dejal Pahor, ki projekt vidi kot navdih za nove projekte ljudi, ki bodo razmišljali, kako pomagati skupnosti.

Vročitev priznanja je v parku Vile Podrožnik potekala prilagojeno, zato je del prostovoljcev vročitev spremljal preko neposrednega prenosa. Projekt Sledilnik je dobil repliko priznanja, ki ga je predsednik republike 29. marca virtualno podelil vsem "junakom človečnosti in upanja", ki so v času spopadanja z epidemijo covida-19 požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo čimbolj normalno.

Tokratna vročitev priznanja je bila deseta po vrsti. Pahor je replike priznanja že vročil prostovoljcem Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije Maske za vse v Trbovljah, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, klicnemu centru za informacije o koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam, zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva, zdravnikom, tolmačem slovenskega znakovnega jezika ter prodajalcem.