Petrinja minulo noč ni spala, je danes povedal njen župan Darinko Dumbović v oddaji hrvaškega radia. Potrdil je, da so prebivalci začutili dva zmerna potresa, prvega nekaj po polnoči in drugega ob 7. uri zjutraj. Ocenil je, da je poškodovanih približno 1500 objektov ter da višino škode še zmeraj ocenjujejo.

Hrvaška vlada je napovedala, da bodo prispevali 20 milijonov kun (2,7 milijona evrov) za nujno popotresno sanacijo objektov. V Sisku in Petrinji si pomoči države želijo takoj, a opozarjajo, da se še ni začela organizirana popotresna obnova Zagreba. Potres z magnitudo 5,5 je 22. marca letos poškodoval približno 26.000 objektov na zagrebškem območju. Na območju Siska in Petrinje bo danes med 50 in 100 strokovnjakov, ki bodo obiskali poškodovana poslopja in ocenili stopnjo škode, je napovedal pomočnik hrvaškega notranjega ministra in poveljnik civilne zaščite Damir Trut. Povedal je, da so imeli gasilci ter pripadniki komunalnih služb in civilne zaščite po potresu veliko dela z odpravljanjem posledic. Večinoma je šlo za poškodovane dimnike in strehe ter popokane zidove v stanovanjskih in gospodarskih objektih.

Zagrebški seizmolog Krešimir Kuk je povedal, da so popotresni sunki, kakršni so sledili ponedeljkovemu potresu v sisaško-moslavški županiji običajni. Spomnil je, da so po marčnem potresu v Zagrebu na območju hrvaške prestolnice zabeležili 2400 potresnih sunkov. Med drugim je za hrvaški radio še dejal, da je območje Petrinje leta 1909 stresel potres z magnitudo 6. Medtem so hrvaški seizmologi sporočili, da so zmeren potres z magnitudo 3,1 nekaj po 5. uri zjutraj zabeležili tudi v južni Dalmaciji. Občutili so ga predvsem prebivalci otoka Vis. Žarišče potresa je bilo približno deset kilometrov zahodno od mesta Vis, je sporočil hrvaški seizmološki zavod.