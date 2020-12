Kot so še navedli na policiji, so bili o pošiljki z belim prahom obveščeni nekaj po 8. uri. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci, uslužbenci Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo bodo snov analizirali. Po prvih podatkih ne gre za nevarno snov, po zaključeni intervenciji pa bodo informacijo dopolnili, so napovedali.