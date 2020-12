Letošnja novoletna turneja se sooča s številnimi težavami, pa čeprav se še niti ni dobro pričela. Smučarski skakalci so včeraj v Oberstdorfu v težavnih vremenskih razmerah opravili prve kvalifikacije. Te so potekale brez poljskih tekmovalcev, ki so morali po pozitivnem testu njihovega kolega Klemensa Muranke na koronavirus oditi v karanteno. Muranka je test znova opravil po kvalifikacijah, njegov izvid pa je bil negativen. Sledil je buren odziv Poljakov, oglasil pa se je tudi poljski minister za šport in napovedal, da bo država naredila vse, da poljske skakalce vrnejo na turnejo.

Včeraj ob 21. uri je sledil sestanek vodij vseh ekip in tekmovanja, po dobre pol ure sestankovanja pa je bila sprejeta odločitev, da se Poljaki še enkrat testirajo in v kolikor bi bili vsi testi znova negativni, se kvalifikacije razveljavijo.

Danes okrog 9. ure zjutraj se je to tudi zgodilo, saj so bili vsi rezultati testov negativni. Posledično bodo danes na prvi tekmi turneje (ob 16.30) v prvi seriji nastopili vsi skakalci, vključno z Žigo Jelarjem, ki je včeraj kot edini Slovenec ostal brez nastopa na uvodni preizkušnji.