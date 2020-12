Predvsem v severovzhodnih krajih ter na zahodu bo pihal jugozahodni veter.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem zjutraj in zgodaj dopoldne bodo možne občasne krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Popoldne se bo oblačnost trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 7, v alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne od 1 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu naših gora je velika nevarnost snežnih plazov.

Obeti: V četrtek se bo delno razjasnilo, po nekaterih nižinah bo megla ali pa nizka oblačnost. V petek se bo od jugozahoda pooblačilo, predvsem na jugu in zahodu bodo občasno padavine.