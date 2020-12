Trener Xavier Pascual, ki je na Barcelonini klopi že od leta 2009 (vmes je bil med letoma 2016 in 2018 sočasno tudi selektor reprezentance Romunije), med svojih 16 izbrancev ni uvrstil Slovenca Jureta Dolenca, ki je bil tako v prvem polfinalu proti PSG tehnološki višek. Veliko več težav je imel Pascualov stanovski kolega in rojak Raul Gonzalez (na razpolago je imel le 14 igralcev), ki poleg poškodovanega zvezdnika Nikole Karabatića ni mogel računati še na dva igralca, pozitivna na novi koronavirus: Nizozemec Luc Steins ni bil uspešen na testiranju pred odhodom v Nemčijo, Danec Henrik Toft Hansen pa po prihodu vanjo. Zaradi koronavirusa je prišlo tudi do spremembe sodniškega para: namesto Hrvatov Matija Gubice in Borisa Miloševića (eden od njiju je bil pozitiven) sta pravico na igrišču delila Šveda Mirza Kurtagić in Mattias Wetterwik.

Po spektakularni predstavitvi obeh ekip v na žalost prazni dvorani je PSG odlično začel in dvakrat povedel s plus tri (7:4, 8:5). A sredi prvega polčasa je Blaž Janc po golu za izenačenje na 10:10 začel preobrat, po katerem je Barcelona v pičlih osmih minutah naredila delni izid 7:1. Pri Kataloncih sta v prvem polčasu blestela 23-letni francoski reprezentant Dika Mem s šestimi goli brez zgrešenega strela in osem let starejši danski vratar Kevin Möller, ki je ustavil neverjetnih skoraj 67 odstotkov strelov tekmecev (12-8). Ko je prav Möller v nadaljevanju s strelom prek celotnega igrišča v prazen gol PSG povišal na šest zadetkov prednosti (23:17), je prvič resno zadišalo po Barceloninem finalu. Francozi so sicer še dvakrat prepolovili zaostanek (21:24, 24:27), a ko so Španci osem minut pred koncem poskrbeli za rekordno prednost sedmih golov (33:26), je postalo jasno, da bodo na sedmi medsebojni tekmi še šestič premagali PSG.

Barcelona se je sinoči že dvanajstič uvrstila v finale lige prvakov, zato je imel španski trener Xavier Pascual veliko razlogov za zadovoljstvo: »PSG je igral zelo dobro in predvsem v prvih 15, 20 minutah smo imeli veliko težav, saj v obrambi nismo bili na pravi ravni. V nadaljevanju smo igrali veliko bolje in predvsem precej več tekli, kar je na koncu odločilo.« PSG ostaja pri le enem finalu, še večji polom pa so preprečili vratar Vincent Gerard s 14 obrambami in komaj 21-letni Dylan Nahi (v naslednji sezoni bo okrepil poljske Kielce z devetimi goli iz desetih poskusov. »V napadu smo začeli dokaj dobro, a ko smo začeli izgubljati žoge, si je Barcelona hitro priigrala nekaj golov prednosti. Po odmoru smo se nekajkrat približali, a nam ni uspelo preobrniti tekme, kajti Barcelona je igrala trdo v obrambi ter hitro in učinkovito v napadu,« je ocenil Raul Gonzalez, trener PSG in Pascualov rojak.

Tudi v drugem polfinalu sta bili obe ekipi precej zdesetkani. Pri Kielu so med nosilci igre manjkali Avstrijec Nikola Bilyk (poškodba kolena), Čeh Pavel Horak in Danec Magnus Landin (okužba s koronavirusom), pri Veszpremu pa poškodovani Madžar Patrik Ligetvari, Hrvat Manuel Štrlek in Danec Rasmus Lauge Schmidt. Nemci so v prvem polčasu »šolali« Madžare tako v obrambi kot v napadu, prav tako s hitrim izvajanjem sredine igrišča in štirimi doseženimi goli na prazna Barcelonina vrata, posledice pa so bile seveda več kot očitne tudi na semaforju. Madžari so si po zaostanku z 10:12 privoščili kar enajstminutni strelski post, Slovenec Miha Zarabec pa je dobre štiri minute pred odhodom na glavni odmor poskrbel za Kielovo prednost s pravljičnimi sedmimi goli (17:10).

A po zaostanku s 16:22 v 37. minuti je pri Kielu prišlo do popolnega razpada sistema igre, Veszprem pa je vstal od mrtvih. Gašper Marguč je v 47. minuti poskrbel za prvo vodstvo Madžarov na tekmi, ki so po delnem izidu 12:2 povedli z 28:24. Toda sledilo je pet zaporednih golov Nemcev, Egipčan Yahia Omar Fathy pa je z golom za izenačenje na 29:29 Veszpremu prinesel podaljške. Ta je po prvi polovici podaljška vodil s 34:32, a prišlo je še do enega preobrata, po katerem je zmagoviti gol za Kiel za zmago s 36:35 dobre pol minute pred koncem dosegel Niclas Ekberg.

Barcelona – Paris Saint-Germain 37:32 (18:14) Dvorana Lanxess Arena, brez gledalcev, sodnika: Kurtagić in Wetterwik (oba Švedska). Barcelona: Perez de Vargas (1 obramba), Möller 1 (14 obramb), Entrerrios, Sorhaindo 1, Arino 1, Janc 5, N,guessan 4, Gomez 2 (1), Goncalves dos Santos, Mem 8, Cindrić 4 (1), Pascual, Palmarsson 6, Makuc, Fabregas 5, Frade. Paris Saint-Germain: Gerard (14 obramb), Genty (0 obramb), Keita, Krištopans 4, Kounkoud, Sole 3, Remili 5, Grebille, Syprzak 1, L. Karabatić 2, Morros, Hansen 7 (5), Prandi 1, Nahi 9. Sedemmetrovke: Barcelona 5 (3), Paris Saint-Germain 5 (5). Izključitve: Barcelona 6 minut, Paris Saint-Germain 4 minute. Igralec tekme: Dika Mem (Barcelona).