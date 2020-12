Z mariborske policijske uprave kakšnih novih uradnih informacij o trojnem božičnem umoru v Gerečji vasi pri Ptuju ni. Naj bi jih pa več predstavili danes. Kot smo v Dnevniku podrobno poročali včeraj, naj bi 35-letni Silvo D. vpričo otroka najprej z nožem ubil bivšo partnerico, nato pa še njene starše. Policisti so ga prijeli pri prijatelju, kjer se je še pred prijetjem porezal po vratu. Včeraj so ga pripeljali pred preiskovalno sodnico na Ptuju, ali je zanj odredila pripor, pa še ni znano.

Kot smo poročali, je do sporov v družini prihajalo že prej. V kraju so vedeli povedati, da naj bi mu sodišče ali policija že izrekla tudi prepoved približevanja. To pa po podatkih ptujskega sodišča in mariborske policije ne drži. Je pa res, da so policisti v Gerečji vasi v zadnjem mesecu dni že posredovali. »Konec novembra smo prejeli prijavo kršitve javnega reda in miru. Patrulja je na kraju ugotovila, da je prišlo do verbalnega spora med partnerjema. Drugih kršitev ni bilo,« je sporočila Anita Kovačič Čelofiga s PU Maribor in dodala, da so ptujski policisti na podlagi elektronskega sporočila o težavah v družini konec decembra opravili več pogovorov. »Pri tem pa niso bile navedene grožnje, na podlagi katerih bi lahko imela policija zakonsko možnost ukrepati ali obvestiti drug pristojni organ. Pri tem moškemu ni bila izrečena prepoved približevanja.« pk