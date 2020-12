Ni važno, ali je pismen, samo da je naš

Poldrugo leto mineva od trenutka, ko se je Brane Kralj poslovil z mesta generalnega sekretarja stranke LMŠ. »Ta klic ni bil primeren, zato sem mu sporočil, kakšne so posledice,« je dejal nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec. Kralj se je posipal s pepelom in se pred odhodom javnosti opravičil za neprimeren klic predsednici nadzornega sveta Uradnega lista Ireni Prijović, ko ji je rekel, da pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista. Danes so povsem drugi časi. Direktorji državnih družb hodijo po navodila kar na sedež največje vladne stranke, generalni sekretarji kličejo direktorje in naročajo kadrovske menjave, nikomur pa niti na kraj pameti ne pade, da bi se za kakšno intervencijo pokesal.