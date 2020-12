Bolje pozno kot nikoli? Morda. Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump vendarle podpisal drugi zakonski paket pomoči prebivalcem in gospodarstvu za lajšanje gospodarskih posledic pandemije, pa se vendarle zdi bolj na mestu rek, ne odlašaj na jutri, kar lahko storiš danes. Trump je namreč zakon, ki ga je pred tem ostro kritiziral, češ da Američanom namenja preskromno pomoč, po večdnevnem odlašanju in premlevanju stisnjenih zob podpisal v nedeljo. Če bi to storil samo dan prej, bi bilo vse v redu, tako pa se je prekinila časovna kontinuiteta s prejšnjim zakonom o pomoči. To pa pomeni, da bo kakšnih dvanajst milijonov Američanov, ki so zaradi pandemije brezposelni, pred silvestrovim ostalo brez 300 dolarjev dodatne tedenske pomoči, morda pa še precej dlje.

Trumpovo ravnanje so tokrat kritizirali tudi mnogi republikanci, ki so si s predsednikom vse bolj narazen in že zagledani v obdobje po njegovem odhodu. Tako kaže, da bo z njihovimi glasovi preglasovan tudi predsednikov veto iz prejšnjega tedna na 740 milijard dolarjev težak predlog zakona o proračunski porabi za obrambo. Trdi, da bi zakon omejil možnosti vojaškega umika iz Afganistana in Evrope, kritizira pa tudi preimenovanje oporišč, ki nosijo imena generalov Konfederacije.

New York Post: Končajte norost

Ne le republikanci, Trumpu obračajo hrbet tudi nekateri njemu naklonjeni mediji. Po Fox News je naslednji New York Post, ki je predsednika včeraj na naslovnici pozval: »Končajte norost«. Časopis Trumpu sporoča, da je izgubil volitve in naj zatorej v dobrobit nacije in svoje dediščine preneha razmišljati o scenarijih, po katerih bi njegovi politični zavezniki nekako spremenili rezultat volitev, ko bodo 6. januarja v kongresu preštevali in potrjevali glasove elektorjev. Uredniški odbor časopisa, ki je Trumpu ves čas stal ob strani in tik pred volitvami objavljal obremenjujoča elektronska pisma in fotografije Hunterja Bidna, sina demokratskega novoizvoljenega predsednika Joeja Bidna, piše: »Spodbujate nedemokratični prevrat. Imeli ste vso pravico preiskovati volitve. Toda bodimo jasni: ti poskusi niso našli ničesar.« Uredniki časopisa, ki je tako kot Fox v lastniški strukturi Ruperta Murdocha, Trumpu svetujejo, naj se raje osredotoči na 5. januar. Ta dan bo namreč v Georgii potekal drugi krog volitev za zvezna senatna sedeža. Če bi republikanci obe tekmi izgubili, bi imeli večino v senatu demokrati in s tem nadzor nad kongresom in Belo hišo. Toda Trump je tudi ob podpisu stimulacijskega zakona nakazal, da glede volitev še vedno ni vrgel puške v koruzo. Dejal je namreč, da je zakon podpisal tudi zato, ker so mu nekateri kongresniki obljubili, da se bodo v kongresu osredotočili na »znatne volilne prevare, ki so se zgodile na predsedniških volitvah 3. novembra«.

Trump je stimulacijski paket sicer kritiziral zato, ker vsem razen najbogatejšim Američanom prinaša 600 dolarjev pomoči, medtem ko bi ta po njegovem morala znašati vsaj 2000 dolarjev. V kongresu mu očitajo, da je bil med pripravo zakona tiho in da je ta nastal s sodelovanjem njegove administracije. Demokrati so predsednikove besede sicer veselo pograbili in zdaj predlagajo višjo državno pomoč, ki so jo zagovarjali že v izhodišču, a so bili proti republikanci v kongresu, ki so bili zato tudi tako presenečeni, ko so se znašli v navzkrižnem ognju in je Trump na zakon zlil svoj gnev. Zakon sicer poleg dodatne pomoči brezposelnim tudi omogoča nadaljnje financiranje zvezne vlade in njenih ustanov in torej preprečuje njihovo zaprtje, kar se je v preteklosti sicer že nekajkrat zgodilo zaradi političnih blokad v kongresu.