Mestni proračun: Razširjena Barjanska, obnova Ižanske

V osnutkih proračunov mesta Ljubljana za leti 2022 in 2023 je cestnemu prometu in infrastrukturi namenjenih skoraj 200 milijonov evrov ali skoraj četrtina vseh odhodkov. Veliko bo novogradenj in prenov, saj je za to v letu 2022 namenjenih 87, v letu 2023, ki sodi že v prihodnji mandat, pa 70 milijonov evrov.